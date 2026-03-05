В России с 2027 года начнут взыскивать долги за ЖКХ онлайн

К концу 2027 года в России планируют ввести механизм электронного взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правительственные документы.

Разработкой и внедрением новой системы займутся Минстрой и ЖКХ совместно с Минцифры. По планам правительства, система должна заработать в полном объеме уже к четвертому кварталу 2027 года.

Уже в текущем году в двух-трех регионах страны будет запущен пилотный проект по онлайн-уведомлению должников о судебных приказах на взыскание долгов. Эти оповещения будут направлять гражданам через портал «Госуслуги» и систему ГИС ЖКХ.