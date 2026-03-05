Чистая прибыль МТС по МСФО сократилась более чем на четверть в 2025 году

Чистая прибыль МТС (MOEX: MTSS) по МСФО по итогам 2025 года снизилась на 28%, до 35,3 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

В четвертом квартале МТС показали рост прибыли в 15,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,5 млрд руб. Годовая выручка увеличилась на 14,7% и достигла 807,2 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 13,5% — до 279,7 млрд руб.

Выручка за четвертый квартал увеличилась на 16,4% и составила 222,5 млрд руб. Показатель OIBDA за тот же период вырос на 18,9% — до 71,8 млрд руб. Чистый долг МТС на 31 декабря 2025 года достиг 458,3 млрд руб.