ФСБ выявила в краснодарской колонии украинского вербовщика

В одном из исправительных учреждений Краснодарского края выявлен осужденный, склонявший других заключенных к государственной измене, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным российской спецслужбы, злоумышленник предлагал сокамерникам заключить контракт с Минобороны РФ, отправиться в зону специальной военной операции, а затем перейти на сторону противника, чтобы вступить в украинскую террористическую организацию.

Деятельность злоумышленника была выявлена в результате совместной операции ФСБ и ФСИН России.

В отношении вербовщика возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности и о приготовлении к подстрекательству к государственной измене. Ответственность за эти преступления предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар