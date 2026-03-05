Главный инженер «Башстроймонтажа» обвиняется в присвоении 1,4 млн рублей

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело главного инженера ООО «Башстроймонтаж», обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Малике Валитове.

В июле 2024 года «Башстроймонтаж» заключил с муниципальным Культурно-досуговым центром контракт на текущий ремонт мягкой кровли сельского дома культуры стоимостью более 4,7 млн руб. Следствие полагает, что главный инженер компании указал в документах недостоверные данные о стоимости работ и материалов. Несмотря на то, что фактически ремонт был проведен на сумму 3,3 млн руб., администрация оплатила контракт в полном объеме, а разницу в 1,4 млн руб. господин Валитов якобы присвоил.

Обвиняемый признал вину. Его имущество стоимостью более 2 млн руб. арестовано.

Майя Иванова