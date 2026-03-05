Из-за повреждения ж/д инфраструктуры в Воронежской области задержаны 14 поездов

На перегоне Зайцевка — Сергеевка в Воронежской области в 22:27 4 марта произошло отключение напряжения контактной сети из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим было задержано 14 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика составляет 5 часов 8 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).

В ЮВЖД уточнили, что в 3:17 было открыто движение по одному пути, благодаря чему поезда продолжили следовать по своим маршрутам.

Железнодорожники продолжают восстановление работы контактной сети.

По данным губернатора Александра Гусева, ночью над одним из городов Воронежской области сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

UPD: движение на перегоне Зайцевка — Сергеевка полностью восстановлено, сообщили в ЮВЖД.

