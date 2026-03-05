Начальник отдела нефтегазовой компании получил срок по делу о подкупе в Иркутске

Куйбышевский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении начальника производственно-технического отдела организации, которая занимается строительством объектов на нефтегазодобывающих производствах Приангарья. Его признали виновным в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и отмывании денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Подсудимому назначили 2,5 года колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь о дочернем предприятии «Иркутской нефтяной компании».

Согласно версии следствия, с января 2021-го по апрель 2024 года фигурант дела получил от представителя подрядной организации деньги, два автомобиля, один из которых Mercedes-Benz, телефон iPhone 15 на общую сумму 23,5 млн рублей. Взамен, считают правоохранители, начальник отдела помог фирме заключить договор на изготовление исполнительной документации без конкурсной процедуры, а также провел беспрепятственную приемку и визирование документов по оказанным услугам, в том числе по заведомо завышенной цене.

Для легализации одного из полученных автомобилей стоимостью более 5,5 млн руб. обвиняемый, установило следствие, заключил с директором подрядной организации фиктивный договор купли-продажи машины.

Александра Стрелкова