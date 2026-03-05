FT: Пентагон хочет закупить украинские дроны-перехватчики

Пентагон и правительство как минимум одной из стран Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских беспилотников. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

В первые дни военной операции США и Израиля против Ирана союзники использовали дорогостоящие ракеты Patriot для защиты от иранских беспилотников Shahed. Запасы Patriot сокращаются, и Пентагон надеется компенсировать нехватку ракет украинскими разработками. По словам одного из украинских чиновников, которого цитирует FT, переговоры с Пентагоном — «деликатная» тема, но «очевидно, что наблюдается всплеск интереса к низкозатратным украинским дронам, способным перехватывать Shahed».

Другой источник, знакомый с ходом переговоров, добавил, что на Украине «буквально десяток компаний производят кинетические перехватчики — маленькие пулеобразные квадрокоптеры или беспилотники с неподвижным крылом — по несколько тысяч долларов за штуку». Пентагон не ответил на просьбу FT прокомментировать переговоры с Украиной по беспилотникам.

Алена Миклашевская