Нелегальных мигрантов выявили в индийском ресторане в центре Нижнего Новгорода

Четверо поваров и администратор ресторана индийской кухни в Нижнем Новгороде будут выдворены из РФ в связи с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Судя по видео полиции, речь идет о ресторане «Лакшми» на площади Горького.

Нелегальных мигрантов выявили во время внеплановой проверки. Из какой они страны, не уточняется. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ»), которыми каждого оштрафовали на 2 тыс. руб. с административным выдворением из России. До выдворения они будут находиться в центре временного содержания иностранцев.

В отношении работодателя рассматривается протокол по ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина…»). По этой статье грозит штраф до 800 тыс. руб. для юрлиц или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Галина Шамберина