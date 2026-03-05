Поджегшая офис банка жительница Перми предстанет перед судом

Управление МВД России по городу Перми окончило расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Действуя по указанию мошенников, женщина сначала лишилась своих сбережений, а чтобы вернуть их, подожгла отделение одного из банков в Перми. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, в феврале 2025 года неизвестные связались с женщиной через мессенджер, выдавая себя за сотрудников банка и правоохранительного ведомства. Под вымышленными предлогами аферисты заставили ее перевести 500 тыс. руб. на указанный ими счет.

Затем злоумышленники убедили потерпевшую, что она должна принять участие в спецоперации по пресечению финансирования терроризма — поджечь помещение банка. В качестве вознаграждения ей пообещали списание всех долгов по кредитам, которые якобы были оформлены на ее имя мошенниками, и освобождение от уголовной ответственности.

Поверив сказанному, женщина взяла канистру с бензином, молоток, камни, спички и в ночное время отправилась к зданию банка. Зайдя в банкоматную зону, она разбила стеклянную дверь операционного зала, разлила там бензин и подожгла. Позже банк оценил ущерб в 4,5 млн руб.

В кратчайшие сроки подозреваемая была задержана полицейскими. На период следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский суд Перми для рассмотрения по существу.