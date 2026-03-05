Параллельный импорт ищет объезд

Параллельный импорт машин и запчастей ищет новые маршруты. Конфликт на Ближнем Востоке негативно повлиял на поставки, автомобили потерялись в пути, а поиск комплектующих приостановился. Как подсчитали в Национальном автомобильном союзе, запасов наиболее востребованных двигателей и коробок передач для машин с пробегом хватит примерно на месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raheb Homavandi / TIMA / Reuters Фото: Raheb Homavandi / TIMA / Reuters

Маршрут Объединенные Арабские Эмираты—Иран—Каспий—Астрахань использовался для поставки в Россию европейских, американских и японских автомобилей, а также автозапчастей к ним. Из-за конфликта на Ближнем Востоке связь с автовозами потеряна, рассказала “Ъ FM” владелица автосалона «Лиса рулит» Елена Лисовская.

Около трех десятков ее машин с неопределенным статусом сейчас находятся в Иране. В ОАЭ — еще около 1 тыс. оплаченных автомобилей, уточнила собеседница “Ъ FM”: «Из Арабских Эмиратов действительно ввозится очень много товаров. Если маршрут через Иран окажется заблокирован или небезопасен, это не значит, что поставки полностью остановятся — скорее всего, откроются альтернативные пути. Мы уже продумываем такие варианты, и они есть. Поэтому, по крайней мере пока, я бы не стала паниковать.

Нужно просто взять небольшую паузу до следующей недели, а дальше станет понятнее, как будет выстраиваться логистика».

Модельный ряд популярных внедорожников на рынке ОАЭ очень схож с российским, отмечают эксперты. Поэтому и запчасти для автомобилей Toyota, Nissan, Mercedes-Benz и BMW было легко найти. Пока логистика не восстановится, обеспечить предложение могут разборки стран Восточной Европы, считает заместитель директора компании «Моторные технологии» Олег Карнадуд: «Речь идет о двигателях, коробках передач, узлах трансмиссии. Это так называемые контрактные запчасти, которые нередко стоят в разы дешевле. Образно говоря, если ремонт двигателя обходится примерно в 500 тыс. руб., то аналогичный контрактный мотор можно купить за 200-300 тыс. руб.

Все зависит от модификации: бывают контрактные двигатели и по 1 млн руб. Но при этом ремонт такого мотора на месте может стоить 1,5 млн руб. и даже больше».

Российский автопарк насчитывает 47,5 млн машин из них 4,5 млн приходится на марку Toyota. Найти запчасти на самые популярные бренды, которые представлены в стране миллионами машин, такие как KIA, Hyundai, Nissan, Renault или например, Volkswagen не составляет проблем, говорит глава Союза автосервисов Юрий Валько. Жалоб со стороны техцентров на дефицит запчастей нет, уточняет собеседник “Ъ FM”: «Ситуация, которая сейчас складывается в странах Персидского залива, на поставки запчастей существенно не влияет.

Каких-то криков о помощи — "помогите, спасите" — на рынке нет. Запросы "где срочно найти" возникают редко и, как правило, касаются каких-то эксклюзивных марок, которые и в обычное время сложнее достать. В целом по массовым автомобилям, которые ездят по дорогам, серьезных проблем с запчастями сейчас нет. Главная проблема другая — снежная зима. Многие регионы России буквально засыпало, машины стоят под снегом. Мы ждем, когда они начнут активно выезжать, и тогда, скорее всего, произойдет всплеск отложенного спроса. Январь и февраль у многих сервисов по финансовым показателям оказались довольно слабыми».

Согласно опросу платформы «Авито», в среднем россияне пользуются услугами автосервисов шесть раз в год. Молодые водители до 24 лет делают это почти в два раза чаще. Четверть автовладельцев заезжает в сервис уже с поломкой, при этом у официальных дилеров обслуживаются лишь 20% из них.

Юлия Савина