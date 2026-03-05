Экс-следователь выплатил 1 млн рублей матери погибшего в смертельной драке

Бывший следователь Кирилл Зубков, которого осудили за гибель жителя Копейска в драке, полностью выплатил компенсацию в 1 млн руб. матери погибшего горожанина. Исполнительное производство в Советском районном отделении судебных приставов Челябинска окончено, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Суд признал Кирилла Зубкова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), в декабре 2023 года и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 1 млн руб. компенсации морального вреда матери погибшего. Приставы открыли исполнительное производство. Зарплата, которую в колонии получал экс-следователь отдела СК по Ленинскому району Челябинска, перечислялась на счет родственницы умершего копейчанина. За два года она получила 146 тыс. руб. Недавно на счет судебных приставов поступил остаток долга в размере 853,5 тыс. руб., а также исполнительский сбор 70 тыс. руб. Производство по делу было прекращено.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, драка с участием следователей отдела по особо важным делам регионального управления СКР Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова произошла в мае 2022 года на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса рядом с ночным клубом Opera. Сотрудники правоохранительных органов проезжали мимо на такси и вмешались в конфликт между двумя компаниями, отдыхавшими в заведении. Во время драки Кирилл Зубков ударил жителя Копейска, после чего тот скончался.

Дмитрия Зыкова осудили по ст. 116 УК ФР (побои из хулиганских побуждений). Ему назначили 10 месяцев ограничения свободы и компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего в размере 50 тыс. руб.

Виталина Ярховска