В Казани участок второй линии метро до «Сахарова» построят до декабря

В Казани на строительство участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделят 1,5 млрд руб. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию должны до декабря этого года, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Фото: пресс-служба Главинвестстроя РТ

Проект предусматривает выполнение строительно-монтажных и электротехнических работ, устройство котлована на станции «Фучика», а также строительство перегона от станции «10-й микрорайон» до «Фучика». Кроме того, запланирована установка наружных сетей водоснабжения, канализации и водопровода.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова