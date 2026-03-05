Кинотеатр в ТРК «Семья» обновят в этом году

Пермский ТРК «Семья» и сеть «Синема Парк» начнут работы по обновлению интерьеров кинотеатра весной и завершат летом 2026 года. Как сообщили в телеграм-канале молла, на время реконструкции кинотеатр продолжит работу.

Проект обновления кинотеатра предусматривает ремонт фойе, туалетов, кресел в зрительных залах, модернизацию вывесок и освещения, экранов. В залах повышенной комфортности будут установлены кресла с регулируемой спинкой и подставкой для ног.

Сейчас в Перми действует шесть кинотеатров, в том числе «Синема Парк» в ТРЦ «Планета», мягкий кинотеатр в «СпешиLove», «Синема 5» в молле «Эспланада», «Пермская синематека» в бывшем здании кинотеатра «Кристалл».