Германия напомнила о запрете вывоза в Россию предметом роскоши более чем на €300

Федеральная таможенная служба Германии разъяснила правила экспорта предметов роскоши в Россию, установленные санкциями Евросоюза. Ведомство подчеркнуло, что запрет действует не только на прямые поставки, но и на косвенные, включая передачу товаров через третьих лиц с расчетом, что они окажутся в России или будут там использованы.

Ограничения распространяются на предметы роскоши стоимостью свыше €300 за штуку. В список запрещенных товаров входят ювелирные изделия, часы, кожаные аксессуары, сумки, одежда, дорогостоящие вина и другие изделия, стоимость которых превышает установленный порог, передает «РИА Новости».

Запрещается продавать, поставлять, перевозить или экспортировать такие товары физическим и юридическим лицам, организациям или структурам в России либо для использования на ее территории, если иное не предусмотрено специальным перечнем.

В пресс-службе таможни добавили, что под косвенными поставками понимаются, в том числе, отправления товаров с использованием третьих лиц. Это будет считаться попыткой обойти запрет и также подпадает под санкции.

Как ранее предупреждали таможенные службы Австрии, россиянам, вылетающим из этой страны с предметами роскоши дороже €300 за штуку, может грозить изъятие и судебное разбирательство. В таких случаях пассажиров могут не допустить к вылету, а также привлечь к ответственности.