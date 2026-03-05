На Ленинградском проспекте в Москве зарезали молодого мужчину

На севере Москвы мужчина с ножом напал на двух человек, один из пострадавших умер. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 4 февраля около одного из домов по Ленинградскому проспекту был задержан мужчина 1998 года рождения. Рядом находился труп 2003 г. р. с ножевыми ранениями. Еще один пострадавший, 1996 г. р., выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Согласно появившейся в СМИ видеозаписи с камеры наблюдения, ЧП произошло рядом с проезжей частью, на пешеходном тротуаре. Трое молодых людей отошли к углу здания, затем началась потасовка. Преступление было совершено на глазах у многочисленных прохожих, которые, судя по кадрам, предпочли не вмешиваться в конфликт.