Администратора кальянной задержали по подозрению в продаже наркотиков на работе

Полиция задержала администратора кальян-бара, подозреваемую в осуществлении сбыта наркотических средств и одурманивающих веществ посетителям заведения. Сотрудники ведомства изъяли 4,13 грамма мефедрона и 24 пакета с порошкообразным веществом массой около 30 граммов.

Женщину задержали 3 марта у дома 3 по Колокольной улице. Помимо запрещенных веществ, правоохранители изъяли из кальян-бара четыре газовых баллона, содержащих закись азота, денежные средства в сумме 380,5 тыс. рублей, 300 долларов США, 100 евро, электронные весы, упаковочный материал и мобильные телефоны.

Возбуждено дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Устанавливаются соучастники преступной деятельности в кальянной.

Татьяна Титаева