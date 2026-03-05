Число пользователей «Карты жителя Самарской области» превысило 230 тысяч человек

Более 236 тыс. человек стали держателями «Карты жителя Самарской области» (КЖСО), выпущенной банком ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Фото: Андрей Сазонов

За прошлый год количество владельцев карты в регионе выросло на 15 тыс. человек. Проект реализуется при поддержке областного правительства с 2021 года и превратился из платежного инструмента в комплексный сервис, объединяющий банковские функции, льготный проезд, полис ОМС и доступ в жилые дома.

Карта позволяет получать скидки в более чем 200 партнерских организациях, включая магазины, аптеки и культурные учреждения. В 2024 году ВТБ запустил выпуск детской карты для детей от 6 до 14 лет, которая привязана к счету родителей и используется как проездной, пропуск в школу и карманные деньги. В одной из школ региона реализован пилотный проект по внедрению системы безопасности, где карта служит для входа, оплаты обедов и контроля трат.

Для многодетных семей в личном кабинете портала КЖСО доступно электронное удостоверение, упрощающее получение льгот и выплат. Также функционирует сервис «Мой регион», информирующий о волонтерских, экологических и спортивных мероприятиях. ВТБ обеспечивает более 80% выпуска карт в регионе и продолжает расширять функционал, включая образовательные, транспортные и социальные сервисы.

Андрей Сазонов