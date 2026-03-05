Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число пользователей «Карты жителя Самарской области» превысило 230 тысяч человек

Более 236 тыс. человек стали держателями «Карты жителя Самарской области» (КЖСО), выпущенной банком ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Фото: Андрей Сазонов

Фото: Андрей Сазонов

За прошлый год количество владельцев карты в регионе выросло на 15 тыс. человек. Проект реализуется при поддержке областного правительства с 2021 года и превратился из платежного инструмента в комплексный сервис, объединяющий банковские функции, льготный проезд, полис ОМС и доступ в жилые дома.

Карта позволяет получать скидки в более чем 200 партнерских организациях, включая магазины, аптеки и культурные учреждения. В 2024 году ВТБ запустил выпуск детской карты для детей от 6 до 14 лет, которая привязана к счету родителей и используется как проездной, пропуск в школу и карманные деньги. В одной из школ региона реализован пилотный проект по внедрению системы безопасности, где карта служит для входа, оплаты обедов и контроля трат.

Для многодетных семей в личном кабинете портала КЖСО доступно электронное удостоверение, упрощающее получение льгот и выплат. Также функционирует сервис «Мой регион», информирующий о волонтерских, экологических и спортивных мероприятиях. ВТБ обеспечивает более 80% выпуска карт в регионе и продолжает расширять функционал, включая образовательные, транспортные и социальные сервисы.

Андрей Сазонов