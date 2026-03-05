Рассмотрение иска издателя пермского СМИ о самобанкротстве отложено до решения Верховного суда

Сегодня Арбитражный суд Пермского края отложил разбирательство по заявлению ООО «Центр деловой информации» (издает газету Business Class) о признании его несостоятельным. Следующее заседание по делу состоится 2 апреля. Основанием для этого стало истребование дела по иску прокуратуры к ООО Верховным судом РФ. Арбитраж счел необходимым дождаться результатов рассмотрения жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, 11 марта 2025 года Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск надзорного органа и обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов за два контракта с Пермской городской думой, которые, по версии надзорного органа, были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». Позже решение суда оставили в силе апелляционная и кассационные инстанции.

В августе прошлого года ООО «Центр деловой информации» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Общая сумма задолженности по состоянию на дату подачи заявления составила 37 млн руб. Рассмотрев материалы дела, суд принял заявление к производству.