Глава СК хочет знать, почему нарушаются права инвалида-колясочника в Рыбинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав инвалида-колясочника в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что инвалид живет в многоквартирном доме на улице Фурманова. На входе в дом есть пандус, но он непригоден для эксплуатации из-за высокого угла наклона и отсутствия поручня. Из-за этого местный житель может покинуть дом только при помощи третьих лиц.

По факту нарушения прав инвалида областной СК уже начал проверку. По поручению господина Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело, а позже — предоставлен доклад о ходе и результатах его расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— уточняется в сообщении центра.

Алла Чижова