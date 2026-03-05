В Челябинске бухгалтеру заменили условный срок на реальный за мошенничество

Челябинский областной суд по жалобе прокуратуры изменил приговор 52-летней жительнице Магнитогорска, признанной виновной в мошенническом хищении 24 млн руб. Шесть лет условного лишения свободы ей заменили на пять лет реального срока в колонии общего режима, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Приговор, который обжаловала прокуратура, вынес Правобережный районный суд Магнитогорска 21 ноября прошлого года. Тогда было установлено, что в 2019-2024 годах местная жительница, работая главным бухгалтером в пиццерии, завышала в платежных документах свою зарплату, а также фиктивно трудоустроила в заведение свою дочь. За пять лет сотрудница похитила у работодателя более 24 млн руб.

Прокуратура не согласилась с мягким приговором в виде условного срока и обжаловала его. Адвокат фигурантки просил оправдать осужденную. Апелляционная инстанция в итоге встала на сторону надзорного ведомства. Жительницу Магнитогорска заключили под стражу в зале суда.

Ольга Воробьева