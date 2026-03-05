Завод АИТ в Саратове оштрафовали на 51 млн за экологические нарушения

Росприроднадзор выявил расхождения в отчетности саратовского ООО «Завод автономных источников тока» за 2023 год. Нестыковки касаются утилизации отходов II класса опасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: vk.com / zavodait Завод АИТ в Саратове оштрафовали на 51 млн руб. за нестыковки в утилизации отходов

Фото: vk.com / zavodait

Согласно первичным данным, завод утилизировал 90,76 тонны отходов. В отчетности предприятие указало 519 тонн, при этом подтверждение утилизации 433 тонн отсутствовало. В связи с неуплатой экологического сбора за неутилизированные отходы предприятию был назначен штраф в трехкратном размере от неуплаченной суммы. Он составил 51 млн руб.

Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям вынесло постановление по статье Кодекса об административных правонарушениях, касающейся неуплаты экосбора в установленный срок (ст. 8.41.1). Суды трех инстанций подтвердили законность и обоснованность постановления ведомства, признав его правомерным.

ООО «Завод автономных источников тока» производит системы автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения. Предприятие основано в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов, с 2016 года функционировало в рамках ООО «Завод автономных источников тока» (Завод АИТ). Компания производила продукцию для железнодорожной отрасли, энергетического и нефтегазового комплексов. По разным оценкам, доля на рынке достигала 90%. Завод был включен в перечень системообразующих предприятий. С 2017 года компанией владела предприниматель Валентина Бондарева, с июля 2021-го 50% акций перешли ООО «ТМХ-энергетические решения» из ГК «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Участник получил право назначать генерального директора завода. В сентябре 2023 года приказом Минпромторга России завод включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Основное направление работы — литий-ионные батареи. По данным на 2021 год, стоимость предприятия оценивалась в 1,5 млрд руб. 2 октября 2024 года арбитражный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство комитета кредиторов, который потребовал признать юрлицо банкротом и открыть конкурсное производство.

Марина Окорокова