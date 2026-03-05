Лидерами у молодежи Татарстана среди женщин-кумиров стали Медведева и Леди Гага
По опросу среди соискателей до 24 лет из Татарстана лидерами у молодежи республики среди женщин-кумиров в спорте стали фигуристка Евгения Медведева, а среди творческих личностей — певицы Леди Гага и Рианна. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Госпожу Медведеву выбрали 27% опрошенных. Далее среди спортсменок следуют Алина Загитова (13%), Александра Трусова (7%), теннисистка Мария Шарапова (7%) и Серена Уильямс (3%).
Среди творческих личностей чаще всего называли Леди Гагу (22%) и Рианну (20%). Далее следуют Билли Айлиш (16%) и актриса Анджелина Джоли (15%). По 11% набрали Ариана Гранде и Селена Гомес, 9% — Зендея и Марго Робби, 8% — Тейлор Свифт. Российскую певицу Клава Кока отметили 5% респондентов.
При этом в целом молодежь Татарстана чаще всего вдохновляют люди, искренне любящие свое дело (43%), успешные предприниматели (40%) и творческие личности (37%). Родителей или других членов семьи назвали 34% опрошенных.