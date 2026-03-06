Блокнот гурмана
Все самые вкусные новинки Петербурга — в еженедельном гастрономическом обзоре «Стиль жизни Коммерсантъ»
Предстоящие выходные во многих петербургских ресторанах пройдут под знаком гендерного праздника: Международный женский день отметят коллаборациями, авторскими сетами, десертами и коктейлями, а также креативными музыкальными программами.
Фото: Ресторан Mr.Bo, крем-брюле
«Чудеса» от Mr. Bo
Основатель и шеф-повар ресторана азиатской кухни Mr. Bo Дмитрий Богачев разработал ради весеннего праздника в честь прекрасной половины человечества сет под названием «Чудеса», подавать который будут всего три дня — 6, 7 и 8 марта.
Вдохновение шефу подарила японская притча о журавле — история о верности и чудесах, которые способны сотворить искренние чувства и чистые помыслы. «Сказка не только символизирует благодарность любимой женщине, но и учит соблюдать данные ей обещания»,— комментирует Дмитрий концепцию сета. Интригу в притче создает запрет, нарушенный из любопытства. Каждое из семи блюд развивает сюжет: первая встреча будущих возлюбленных, нежная романтика, горечь прощания. Деликатный морской аромат нежных водорослей, сладковатые оттенки тунца, землистая пикантность трюфеля, прозрачная горчинка ромашки — так звучат гастрономические «Чудеса» с философским подтекстом и романтическим характером.
Фото: ресторан Percorso
Percorso: опера плюс гастрономия
Итальянский ресторан Percorso, расположенный в Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, отметит Международный женский день гала-ужином, на котором будет представлен специальный праздничный сет из пяти курсов.
Вечер откроется приветственным коктейлем, а изящным обрамлением для гастрономического сюжета станет живая музыка: популярные классические произведения и оперные арии прозвучат в исполнении солистов Игоря Кроля и Натальи Величко в сопровождении струнного дуэта.
Фото: Ресторан «Футурист», шеф Маруся
Бранч в «Футуристе» с шефом Марусей
Маэстро грузинской кухни Марина Наумова, идейный вдохновитель и шеф-повар ресторанов «Миндаль кафе» и «Шеф Маруся и Ко», которая предпочитает именовать себя «шефом Марусей», накануне Женского дня гастролирует с бранчем в ресторане «Футурист».
Темой бранча, который состоится 7 марта, станут ассоциативные сюжеты, так или иначе связанные с мотивами весеннего праздника и любимыми шефом символами Петербурга.
Марина Наумова создала для бранча специальное меню. Петербургским символом в кавказском прочтении стала корюшка в кукурузной муке с соусом ткемали. В ассорти пхали шеф Маруся сочетает орехи с баклажаном и шпинатом, луком пореем, свеклой и зеленой фасолью. Классику грузинского стола — сациви из домашней курицы с шариками эларджи — сервируют в авторской подаче.
На горячее гостям приготовят абхазуру — рубленую котлету из баранины и говядины с гранатом в череве, а завершит ужин горячая пахлава с халвичным мороженым.
Фото: Бистро «Вилла Маделина», десерт «Фрида»
«Вилла Маделина» в поисках музы
Если Марина Наумова отправится в «Футурист», то ресторан «Вилла Маделина» — в пространство «Артс Сквер Гэллери» (Arts Square Gallery), где проведет гастрономический ужин «Она — Муза».
«Этот вечер — посвящение женщине как источнику силы, внутренней свободы и энергии, способной менять ход событий. Для нас это не формальный праздник и не абстрактный набор символов, а живой разговор о влиянии, характере и красоте, которые формируют культуру»,— объясняет Андрей Александров, основатель ресторана «Вилла Маделина».
Концепция ужина выстроена в диалоге с представленным в галерее арт-проектом, посвященным легендарной балерине Анне Павловой. Ужин из семи курсов дополняют музыкальные номера в исполнении петербургского проекта «По себе», а также экспозиция, посвященная танцовщице.
Стартует вечер с бодрящего леденца со вкусом юдзу, после которого к столу прибудет круассан с рваной уткой, глазированной в ананасовом соке, с битыми огурцами и салатом айсберг. Продолжит вечер авторский мармелад со вкусом вишни и мяты, вслед за которым будет подан паштет из телятины с малиновым луком и глазурью, гриссини, муссом из петрушки и крупной морской солью. В качестве горячего блюда сервируют фермерскую выдержанную утку с пюре из батата, а финальным штрихом ужина станут десерты: карамельный ключ со вкусом лайма и «Фрида» с нежным сливочным муссом внутри. При желании гости смогут дополнить его вкусами манго, клубники, лайма или темного шоколада, создав свою собственную интерпретацию угощения.
Фото: Ресторан «Понг»
Тройная коллаборация «Понга»
Азиатский ресторан «Понг» встретил весну коллаборацией сразу с тремя барами. Здесь смешивают три новых коктейля — «48 стульев», «AT 8/10» и «Бар разбитых сердец», каждый из которых соответствует концепции «Понга» и подается в азиатском стиле, сохраняя при этом характер собственного проекта.
Джазовый ресторан «48 стульев» представляет в «Понге» освежающий «Ти Хорс» (Tea House): напиток со сливовым японским ликером умешу, японским джином, гранатом, чайной содовой и лотосом.
Бистро «AT 8/10» участвует в коллаборации с коктейлем с «Летняя печаль» (Summertime Sadness), который вдохновлен саундтреком американской певицы Ланы Дель Рей. Джин, ликер бузины и молочный улун — в напитке звучит свойственная исполнительнице легкая меланхоличная романтика.
Легендарный «Бар разбитых сердец» привез в «Понг» авторский твист на известный коктейль «Московский мул». «Вблизи замка Эдо» — коктейль, вдохновленный японской эпохой Эдо и историческим центром старого Токио. В составе напитка — водка на нори, мед, имбирь, лайм и содовая.
Фото: Джек Лондон, Эскарго
«Джек Лондон»: новые грани охотничьих сюжетов
Шеф-повар заведения Дмитрий Муравьев свободно управляется с такими ингредиентами как оленина, лосятина и мясо кабана. Обновленное меню расширяет границы охотничьей гастрономической темы. В числе новинок улитки, фаршированные грибной икрой с трюфелем, салат с жареной кефалью из Азовского моря, а также суп охотника с запеченным ребром медведя и наваристый шулюм из гуся.
Среди деликатесов — половина омара на гриле с салатным миксом и грильята из морепродуктов (гребешок, креветки, кальмар, щупальца осьминога) с нежным муссом из пастернака. Нота экзотики — венгерский гуляш из страуса с пряными специями.
Оригинальное прочтение получили бургеры: начинка — котлета из оленя или лося и свежие овощи — вместо традиционной булочки бриошь запечатывается в дрожжевое тесто и запекается. «Этот способ приготовления позволяет сохранить весь мясной сок внутри. Новый бургер идеально подойдет для употребления без использования столовых приборов»,— объясняет Муравьев.