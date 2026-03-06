Блокнот гурмана

Предстоящие выходные во многих петербургских ресторанах пройдут под знаком гендерного праздника: Международный женский день отметят коллаборациями, авторскими сетами, десертами и коктейлями, а также креативными музыкальными программами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ресторан Mr.Bo, крем-брюле Фото: Ресторан Mr.Bo, крем-брюле

«Чудеса» от Mr. Bo

Основатель и шеф-повар ресторана азиатской кухни Mr. Bo Дмитрий Богачев разработал ради весеннего праздника в честь прекрасной половины человечества сет под названием «Чудеса», подавать который будут всего три дня — 6, 7 и 8 марта.

Вдохновение шефу подарила японская притча о журавле — история о верности и чудесах, которые способны сотворить искренние чувства и чистые помыслы. «Сказка не только символизирует благодарность любимой женщине, но и учит соблюдать данные ей обещания»,— комментирует Дмитрий концепцию сета. Интригу в притче создает запрет, нарушенный из любопытства. Каждое из семи блюд развивает сюжет: первая встреча будущих возлюбленных, нежная романтика, горечь прощания. Деликатный морской аромат нежных водорослей, сладковатые оттенки тунца, землистая пикантность трюфеля, прозрачная горчинка ромашки — так звучат гастрономические «Чудеса» с философским подтекстом и романтическим характером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Percorso Фото: ресторан Percorso

Percorso: опера плюс гастрономия

Итальянский ресторан Percorso, расположенный в Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, отметит Международный женский день гала-ужином, на котором будет представлен специальный праздничный сет из пяти курсов.

Вечер откроется приветственным коктейлем, а изящным обрамлением для гастрономического сюжета станет живая музыка: популярные классические произведения и оперные арии прозвучат в исполнении солистов Игоря Кроля и Натальи Величко в сопровождении струнного дуэта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ресторан «Футурист», шеф Маруся Фото: Ресторан «Футурист», шеф Маруся

Бранч в «Футуристе» с шефом Марусей

Маэстро грузинской кухни Марина Наумова, идейный вдохновитель и шеф-повар ресторанов «Миндаль кафе» и «Шеф Маруся и Ко», которая предпочитает именовать себя «шефом Марусей», накануне Женского дня гастролирует с бранчем в ресторане «Футурист».

Темой бранча, который состоится 7 марта, станут ассоциативные сюжеты, так или иначе связанные с мотивами весеннего праздника и любимыми шефом символами Петербурга.

Марина Наумова создала для бранча специальное меню. Петербургским символом в кавказском прочтении стала корюшка в кукурузной муке с соусом ткемали. В ассорти пхали шеф Маруся сочетает орехи с баклажаном и шпинатом, луком пореем, свеклой и зеленой фасолью. Классику грузинского стола — сациви из домашней курицы с шариками эларджи — сервируют в авторской подаче.

На горячее гостям приготовят абхазуру — рубленую котлету из баранины и говядины с гранатом в череве, а завершит ужин горячая пахлава с халвичным мороженым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бистро «Вилла Маделина», десерт «Фрида» Фото: Бистро «Вилла Маделина», десерт «Фрида»

«Вилла Маделина» в поисках музы

Если Марина Наумова отправится в «Футурист», то ресторан «Вилла Маделина» — в пространство «Артс Сквер Гэллери» (Arts Square Gallery), где проведет гастрономический ужин «Она — Муза».

«Этот вечер — посвящение женщине как источнику силы, внутренней свободы и энергии, способной менять ход событий. Для нас это не формальный праздник и не абстрактный набор символов, а живой разговор о влиянии, характере и красоте, которые формируют культуру»,— объясняет Андрей Александров, основатель ресторана «Вилла Маделина».

Концепция ужина выстроена в диалоге с представленным в галерее арт-проектом, посвященным легендарной балерине Анне Павловой. Ужин из семи курсов дополняют музыкальные номера в исполнении петербургского проекта «По себе», а также экспозиция, посвященная танцовщице.

Стартует вечер с бодрящего леденца со вкусом юдзу, после которого к столу прибудет круассан с рваной уткой, глазированной в ананасовом соке, с битыми огурцами и салатом айсберг. Продолжит вечер авторский мармелад со вкусом вишни и мяты, вслед за которым будет подан паштет из телятины с малиновым луком и глазурью, гриссини, муссом из петрушки и крупной морской солью. В качестве горячего блюда сервируют фермерскую выдержанную утку с пюре из батата, а финальным штрихом ужина станут десерты: карамельный ключ со вкусом лайма и «Фрида» с нежным сливочным муссом внутри. При желании гости смогут дополнить его вкусами манго, клубники, лайма или темного шоколада, создав свою собственную интерпретацию угощения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ресторан «Понг» Фото: Ресторан «Понг»

Тройная коллаборация «Понга»

Азиатский ресторан «Понг» встретил весну коллаборацией сразу с тремя барами. Здесь смешивают три новых коктейля — «48 стульев», «AT 8/10» и «Бар разбитых сердец», каждый из которых соответствует концепции «Понга» и подается в азиатском стиле, сохраняя при этом характер собственного проекта.

Джазовый ресторан «48 стульев» представляет в «Понге» освежающий «Ти Хорс» (Tea House): напиток со сливовым японским ликером умешу, японским джином, гранатом, чайной содовой и лотосом.

Бистро «AT 8/10» участвует в коллаборации с коктейлем с «Летняя печаль» (Summertime Sadness), который вдохновлен саундтреком американской певицы Ланы Дель Рей. Джин, ликер бузины и молочный улун — в напитке звучит свойственная исполнительнице легкая меланхоличная романтика.

Легендарный «Бар разбитых сердец» привез в «Понг» авторский твист на известный коктейль «Московский мул». «Вблизи замка Эдо» — коктейль, вдохновленный японской эпохой Эдо и историческим центром старого Токио. В составе напитка — водка на нори, мед, имбирь, лайм и содовая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Джек Лондон, Эскарго Фото: Джек Лондон, Эскарго

«Джек Лондон»: новые грани охотничьих сюжетов

Шеф-повар заведения Дмитрий Муравьев свободно управляется с такими ингредиентами как оленина, лосятина и мясо кабана. Обновленное меню расширяет границы охотничьей гастрономической темы. В числе новинок улитки, фаршированные грибной икрой с трюфелем, салат с жареной кефалью из Азовского моря, а также суп охотника с запеченным ребром медведя и наваристый шулюм из гуся.

Среди деликатесов — половина омара на гриле с салатным миксом и грильята из морепродуктов (гребешок, креветки, кальмар, щупальца осьминога) с нежным муссом из пастернака. Нота экзотики — венгерский гуляш из страуса с пряными специями.

Оригинальное прочтение получили бургеры: начинка — котлета из оленя или лося и свежие овощи — вместо традиционной булочки бриошь запечатывается в дрожжевое тесто и запекается. «Этот способ приготовления позволяет сохранить весь мясной сок внутри. Новый бургер идеально подойдет для употребления без использования столовых приборов»,— объясняет Муравьев.

Светлана Куликова