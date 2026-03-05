«Нет больше старого мира»

США провели новый тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III. В Пентагоне заявляют, что программа развивается успешно и позволит ответить на все современные глобальные вызовы. При этом Вашингтон называет испытания плановыми — они никак не связаны с обострением обстановки в мире. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее фактическим подтверждением новой гонки вооружений.

Командование глобальных ударных сил ВВС США отчиталось об успешном испытании невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это уже второй запуск за относительно короткое время. Предыдущий был осуществлен 5 ноября 2025 года. А 29 октября президент США Дональд Трамп заявил о немедленном возобновлении ядерных испытаний, что, естественно, не осталось незамеченным в Москве. Если раньше ракета могла нести не больше трех ядерных зарядов, то после истечения договора СНВ-3 ограничений больше нет. Таким образом, перед нами конкретные последствия отсутствия так называемых механизмов сдерживания.

Кто-то может сказать: мол, что одна боеголовка, что шесть — мир после этого вряд ли выживет, особенно если запустить много ракет. Да. Но если учесть тот факт, что параллельно с новыми вооружениями создаются и новейшие системы защиты от них — например, тот самый пресловутый «Золотой купол» Дональда Трампа, — ситуация меняется. Так что придется тоже модернизировать ракеты и строить свой купол. Это и есть новый этап гонки вооружений, который фактически уже стартовал и потребует очень больших затрат.

Россия не раз заявляла, что располагает оружием, аналогов которому в мире нет. То есть сумела перегнать Америку. И приводила соответствующие доказательства. Америка делала вид, что ее это не волнует. Но вот пришел Дональд Трамп и фактически принял вызов. Разрушил все соглашения и пообещал развивать программу вооружений. Вашингтон намерен наверстать упущенное: вот уже и ракеты запускает, и от ядерных испытаний отказываться не намерен. В результате ситуация в мире вернулась к временам начала холодной войны.

Сейчас пошли разговоры, что, мол, Америка надорвется. Нынешний глава Белого дома слишком задрал планку. Завязнет в Иране, а все эти «Золотые купола» — лишь большая авантюра. Можно на это понадеяться. Однако, как кажется, гонку вооружений уже не остановить. Кроме США, еще и Китай активно вооружается, и никакие соглашения ему не указ. Нет больше старого мира с его ядерным и другим сдерживанием. Теперь приходится рассчитывать только на себя.

Дмитрий Дризе