Прокуратура потребовала от петербургского предприятия вернуть 9 млн рублей субсидии

В связи с тем, что предприятие не выполнило целевые показатели по выпуску продукции, от него потребовали вернуть 9 млн рублей, выделенные в качестве субсидии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Соглашение о предоставлении материальной поддержки было подписано между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и производством. Денежные средства должны были пойти на обеспечение затрат, связанных с приобретением расходных материалов, производством и реализацией промышленной продукции.

Компания до декабря 2025 года должна была выпустить и реализовать 30 единиц запатентованного оборудования. В действительности предприятие изготовило лишь одну единицу товара.

Прокуратура потребовала от производства вернуть субсидию в бюджет. В отношении должностного лица предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ.

Татьяна Титаева