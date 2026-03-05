Столичные власти предупредили о пробках перед 8 марта у цветочных рынков и ТЦ

По прогнозам аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, с 6 по 8 марта количество поездок на личных автомобилях вырастет более чем на 2% по сравнению с обычными днями. «Движение будет интенсивным вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты, объезжать точки притяжения и по возможности пользоваться метро и МЦД», — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Интенсивное движение ожидается:

в районе Рижского рынка и его окрестностях — на проспекте Мира, Новорижской эстакаде, Большой Переяславской и Трифоновской улицах

в районе станции метро «Киевская» — на Большой Дорогомиловской улице, Бережковской набережной и Киевской улице

в Водопроводном и 2-м Крестовском переулках

на улицах Кузнецкий Мост, Пятницкая, Большая Никитская, Моховая, Варварка и Петровка, в Театральном проезде

В ЦОДД также предупредили, что во время длинных выходных увеличивается число поездок за город, в связи с чем большое количество транспорта ожидается на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, Боровском, Можайском, Рублевском и Волоколамском шоссе и других вылетных магистралях. «На этих и других популярных направлениях время в пути может вырасти в 2–4 раза по сравнению с обычными днями», — сообщили в ЦОДД. Ситуационный центр будет круглосуточно мониторить дорожную обстановку, чтобы оперативно реагировать и равномерно распределять транспортные потоки. В случае необходимости специалисты будут корректировать работу светофоров и информировать водителей о сложных участках через сообщения на дорожных табло».

Иван Буранов