Самолет из Челябинска в Сочи задерживается на 13 часов из-за атаки БПЛА

В челябинском аэропорту на 13 часов задерживается вылет самолета в Сочи, сообщается в онлайн-табло. Причиной стали введенные ранее ограничения на прием и отправление воздушных судов в курортном городе из-за атаки беспилотников.

Согласно данным онлайн-табло, самолет из Челябинска в Сочи должен был вылететь 5 марта в 6:10. Отправление перенесли на 19:35. Рейс обслуживает авиакомпания Nordwind Airlines.

Ночью 5 марта Краснодарский край вновь подвергся атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, над регионом сбили четыре летательных аппарата. Росавиация сообщала, что аэропорт Сочи был закрыт с 21 часов 4 марта по местному времени до 6 часов утра 5 марта.

Ольга Воробьева