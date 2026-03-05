Стерлитамакский Дом мещанина Пояркина станет памятником истории и культуры

Башкультнаследие собирается включить в перечень памятников истории здание на улице Карла Маркса, 122 в Стерлитамаке, известное как Дом мещанина Пояркина. Проект приказа начальника управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии Салавата Кулбахтина опубликован для общественных обсуждений.

Двухэтажное бревенчатое здание, построенное в 1917 году, находится в историческом центре Стерлитамака, на красной линии Большой Заводской и Миллионной улиц (ныне — улиц Карла Маркса и Сакко и Ванцетти).

В апреле 2017 года дом включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Год назад мэрия Стерлитамака с пятой попытки сумела продать здание, примерно за 2,1 млн руб. дом выкупил некий Айдар Резяпов (предприниматель с такими же фамилией и именем владеет стрелитамакской строительной компанией «Инвестстройгрупп»).

Прошедшая в январе этого года экспертиза подтвердила, что Дом мещанина Пояркина является памятником деревянного зодчества, выполненным в эклектичном стиле первой половины прошлого века.

Идэль Гумеров