Реальные доходы жителей Челябинской области выросли на 5,9% в 2025 году

По итогам 2025 года рост реальных денежных доходов (с учетом инфляции) жителей Челябинской области составил 5,9% к 2024 году. В целом по стране показатель за год увеличился на 7,7%. Такие данные представлены в докладе Росстата о социально-экономическом положении России в январе 2026 года.

В IV квартале 2025 года рост реальных доходов жителей Челябинской области составил 5,4% к аналогичному периоду предыдущего года. Номинальные ежемесячные денежные доходы в 2025 году составили 55,1 тыс. руб. в среднем на каждого южноуральца, что на 14,9% превышает показатель 2024 года. Потребительские расходы увеличились на 24,1%, до 49,7 тыс. руб.

В среднем по России номинальные денежные доходы за 2025 году выросли на 17%, а потребительские расходы — на 9,9%, до 74,8 тыс. и 52,3 тыс. руб. на человека в месяц соответственно.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Челябинской области за 2025 году составила 81,3 тыс. руб., что на 12% больше, чем годом ранее. В среднем по стране рост составил 13,5%, до 100,3 тыс. руб.