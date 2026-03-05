В Марий Эл возбудили уголовное дело о мошенничестве на 1,1 млн руб. при реконструкции памятника регионального значения в Волжске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

В Марий Эл возбудили дело о мошенничестве при реконструкции памятника

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл

По данным следствия, с сентября 2023 года по март этого года между Министерством культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции объекта.

По сообщению прокуратуры региона, речь идет о реконструкции кинотеатра «Родина».

Следствие считает, что директор компании предоставил заказчику фиктивные акты о выполнении работ, которые фактически не проводились. Он также завысил стоимость используемого материала.

Против директора компании возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

