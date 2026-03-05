«Трактор» одержал сухую победу над «Торпедо» со счетом 5:0

В Нижнем Новгороде челябинский хоккейный клуб «Трактор» всухую обыграл местный клуб «Торпедо». Счет по итогам встречи составил 5:0.

Матч прошел 4 марта. В составе «Трактор» шайбами отличились Джошуа Ливо, забивший дубль, Александр Кадейкин, Сергей Телегин и Андрей Светлаков.

Следующий матч «Трактор» сыграет 6 марта вновь на выезде с московским ЦСКА. Челябинская команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 65 очками.

Ольга Воробьева