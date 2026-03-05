Краевое УФСБ возбудило уголовное дело в отношении пермяка, призывавшего к терроризму

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю установили жителя Перми, разместившего в открытом чате телеграма тексты запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным отделом УФСБ в отношении пермяка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание».

В рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности злоумышленника.