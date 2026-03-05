Край циклона сохранит облака над Петербурге и вызовет небольшие осадки

На погоду в Санкт-Петербурге 5 марта окажется влияние северо-западный край циклона, ушедшего на Среднюю Волгу. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, местами небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит 0…+2 градуса, в Ленинградской области — 0…+3 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет вырастет до 761 мм рт. ст., что близко к норме.

6 марта без существенных осадков, местами гололедица, ночью — -2…-4 градуса, днем — +2…+4 градуса.

Артемий Чулков