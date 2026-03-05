«Союз десантников» попросил назвать улицу Ребячья республика в Тюмени

В Тюмени появится улица Ребячьей республики. Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, с такой инициативой выступила тюменская организация «Союз десантников». Инициативу о присвоении улице такого наименования поддержала комиссия по топонимике.

«Голосование проходило на портале "Я решаю!". 842 из 918 проголосовавших высказались "за"»,— сообщили в региональном правительстве.

Напомним, в Тюменской области находится детский центр «Ребячья республика». Там ежегодно отдыхают около 25 тыс. детей.