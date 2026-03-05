В Оренбуржье выясняют обстоятельства ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими

На автомобильной дороге Гай — Орск произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот». Об этом сообщает Оренбургская Госавтоинспекция.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 49-летний водитель «Лады Гранты» выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот».

В результате аварии водитель «Лады Гранты» скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. 32-летний пассажир госпитализирован с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». 47-летняя пассажирка автомобиля «УАЗ Патриот» с диагнозом «закрытый перелом ребер» обратилась в лечебное учреждение.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Руфия Кутляева