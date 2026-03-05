Минфин Башкирии хотят наделить правом изменять бюджет без отдельных законов

Министерство финансов Башкирии сможет перераспределять средства республиканского бюджета без изменений в закон о бюджете в случаях угрозы безопасности России. Такое право прописано в проекте постановления правительства республики. На документ, опубликованный для общественных обсуждений, обратил внимание «РБК Уфа».

Ведомство предлагает дополнить республиканское Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета. Минфин получит полномочия вносить изменения в сводную бюджетную роспись на основании запросов главных распорядителей бюджетных средств. Такое право будет распространяться на случаи, когда ассигнования необходимо перераспределить для «обеспечения мероприятий», связанных с угрозами безопасности Российской Федерации и устойчивости ее экономики. Факт возникновения таких обстоятельств будет определяться решением президента страны.

Идэль Гумеров