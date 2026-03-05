В Башкирии племенные хозяйства будут устанавливать свои стандарты качества

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести изменения в закон «О племенном животноводстве», нацеленные на повышение профессиональных стандартов отрасли, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Закон предлагают дополнить статьей, регламентирующей создание саморегулируемых организаций (СРО) в сфере племенного животноводства, членство в которых будет добровольным. СРО смогут проверять данные о племенных животных, выдавать сертификаты и проводить аттестацию специалистов.

По мнению депутатов, механизм поменяет подход к регулированию профессиональной деятельности. В разных областях экономики передача части регулирующих функций от государства профессиональному сообществу показала эффективность, полагают парламентарии. «Саморегулируемые организации – это механизм, при котором рынок сам наводит порядок»,— приводит пресс-служба слова спикера Курултая Константина Толкачева.

В выигрыше от передачи регулирующих функций бизнесу оказываются добросовестные производители и покупатели, считает господин Толкачев.

Майя Иванова