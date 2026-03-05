Экспорт российского овса в 2025 году достиг рекордных $62 млн

За 2025 год Россия экспортировала овес на сумму около $62 млн и обновила рекорд 2024 года — $59,3 млн. Об этом «Интерфаксу» сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

В натуральном выражении российские поставки овса превысили 280 тыс. тонн. Рекордный показатель — 309 тыс. тонн, поставленный в 2024 году. С 2018 по 2025 год экспорт в натуральном выражении увеличился в 4,8 раза. За прошедший год в России собрали 3,8 млн тонн овса, что на 25,8% больше показателя за 2024 год.

В топ-3 импортеров российского овса в 2025 году вошли Китай, Монголия и Турция — эти страны входят в тройку лидеров с 2021 года. На четвертом, пятом и шестом местах в прошедшем году оказались ОАЭ, Грузия и Южная Корея. Казахстан поднялся на один пункт в списке, заняв седьмое место. Восьмое, девятое и десятое места заняли Сербия, Азербайджан и Киргизия. При этом из десятки лидеров по закупкам выбыли Иран и Литва.