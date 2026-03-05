В Тольятти арестован обвиняемый в стрельбе в подростка

Автозаводский районный суд Тольятти избрал меру пресечения обвиняемому в стрельбе в несовершеннолетнего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

«В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Суд принял решение по ходатайству следствия. Установлено, что местный житель, находясь в общественном месте, достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в несовершеннолетнего.

Подросток получил травмы. Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Георгий Портнов