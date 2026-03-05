Аэропорты Самары, Оренбурга и Ульяновска закрывались из-за угрозы атаки БПЛА

Ограничения на прием и отправление самолетов вводились в аэропортах Самары, Оренбурга и Ульяновска ночью и утром в четверг, 5 марта. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэропорты временно приостанавливали работу из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время аэровокзалы принимают и отправляют самолеты. В регионах объявлен отбой угрозы атаки беспилотников.

В аэропорту Курумоч два рейса отменены и пять задержаны. В аэропорту Оренбурга задерживается вылет одного самолета, в Ульяновске один рейс отменен.

Георгий Портнов