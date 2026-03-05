Состояние пострадавших при атаке БПЛА саратовцев не оценивается как тяжелое

По данным Минобороны РФ, за вечер среды и ночь четверга над территорией Саратовской области силы ПВО перехватили и уничтожили 38 беспилотников. В результате атаки пострадали три человека и гражданские объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадали три человека

Фото: Сгенерировано ИИ При атаке БПЛА на Саратовскую область пострадали три человека

Фото: Сгенерировано ИИ

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе губернатора Романа Бусаргина.

В результате ночной атаки дронов были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Глава региона заявил, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время. «Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены», - отметил господин Бусаргин.

В данный момент на местах работают специалисты администрации города, проводится обход объектов. Всем пострадавшим окажут помощь. Также организован прием заявлений на оказание материальной поддержки. Для жителей работает круглосуточная горячая линия, сообщил врио главы Саратова Игорь Молчанов.

Аэропорт «Гагарин» с 5 утра вернулся к работе.

Марина Окорокова