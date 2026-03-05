Пожар на ферме Ленобласти уничтожил 50 голов домашнего скота

В результате пожара на частной ферме в деревне Черенковицы Волосовского района Ленинградской области погибло 50 голов домашнего скота. Об этом сообщили 5 марта в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе.

Спасатели узнали о пожаре в 4:50. Огонь охватил около 800 кв. м кровли здания фермы, внутри которого находилось около 100 голов скота. Пожарным удалось эвакуировать 20 коров. Еще 30 коров и бычков, а также 20 баранов погибли.

Артемий Чулков