В Челябинске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 42 человека

Во время пожара в девятиэтажном доме в Ленинском районе Челябинска спасатели эвакуировали 42 жителей. В том числе спасли четырех детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Гагарина поступило ночью 5 марта. Загорелись вещи в бытовом помещении на третьем этаже здания. При помощи трехколенной лестницы из окна третьего этажа спасли двух детей и одного взрослого. Еще 39 человек, в том числе двух несовершеннолетних, вывели из дома по лестницам со спаскомплектами.

Площадь пожара составила 15 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 34 человека личного состава и 10 единиц техники МЧС России. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.