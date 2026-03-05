Cisco зарегистрировала в России три товарных знака

Американский производитель программного обеспечения Cisco зарегистрировал в России три товарных знака. Это следует из данных Роспатента.

Среди зарегистрированных знаков — два одноименных и название облачного сервиса для проведения онлайн-конференций Webex. Cisco подала заявки на регистрацию в Роспатент в марте 2025 года.

Срок действия исключительного права компании истечет в 2035 году. Под зарегистрированными брендами Cisco сможет продавать в России ПО, электроприборы и инструменты, предоставлять видеотелеконференцсвязь и телекоммуникационные услуги.