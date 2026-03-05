В Ижевске задержан гражданин Египта за хранение наркотиков

В Ижевске задержали 24-летнего гражданина Египта за хранение наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В ходе личного досмотра у него было обнаружено 3 свертка с синтетическим веществом массой более 36 г, которое впоследствии оказалось наркотическим средством «PVP». Задержанный сообщил, что приобрел наркотик через интернет для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Анастасия Лопатина