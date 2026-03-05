На Пхукете россиянка получила множественные травмы при падении с балкона

На тайском острове Пхукет 53-летняя россиянка выпала с балкона гостиницы. Женщина получила множественные травмы и была госпитализирована, сообщает The Phuket News.

Инцидент случился 4 марта. По данным полицейского участка района Патонг, пострадавшая — Юлия Бондаренко. Женщина упала с четвертого этажа. Ее нашли «лежащей лицом вверх в луже крови на втором этаже». По предварительной информации, она получила травму головы, а также ссадины на правом боку, руках и ногах.

Полиция ведет расследование. Муж пострадавшей на допросе заявил, что они распивали алкоголь в номере отеля, после чего поссорились. Затем женщина якобы села на перила балкона. Полицейские изучают камеры видеонаблюдения. Планируется уведомить о ЧП посольство России.