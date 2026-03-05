Израиль ударил по командным центрам «Хезболлы» в Бейруте

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли удар по нескольким командным центрам ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте. Среди целей был объект, используемый военно-воздушным подразделением вооруженного крыла шиитской организации, сообщили в ЦАХАЛе.

В заявлении подчеркивается, что перед атакой «были приняты меры для снижения возможного вреда гражданскому населению, включая заблаговременное предупреждение, использование высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение».

2 марта ЦАХАЛ объявил о начале операции против «Хезболлы». По предварительным данным, в результате воздушных ударов погиб начальник штаба иранских сил «Кудс» Реза Хузаи. Израиль подчеркивал, что ливанская группировка намеревалась атаковать израильскую территорию в поддержку Ирана, против которого ЦАХАЛ вместе с США ведет военную операцию с 28 февраля.