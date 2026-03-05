В Югре вынесли приговор по делу об убийстве 12-летней девочки 15 лет назад

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры огласил приговор по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в водосточном коллекторе в 2011 году в Нягани. Как сообщили в пресс-службе судов Югры, 40-летний подсудимый Владимир Борисов признан виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей в размере 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Суды Югры Фото: Telegram-канал Суды Югры

Напомним, тело ребенка нашли в апреле 2011 года в микрорайоне «Восточный» города Нягани на дне водосточного коллектора. На ее теле имелись признаки насильственной смерти. Только в 2022 году следствие установило причастность обвиняемого. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

Владимира Борисова задержали в октябре 2025 года в Первоуральске (Свердловская область). Его признали виновным по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в течение 15 суток.