В Ярославской области выросло производство алкоголя

В Ярославской области в 2025 году производство в натуральном выражении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 10% по сравнению с 2024 годом и составило 1 751,48 декалитра. Информация об этом содержится в Единой межведомственной информационной статистической системе (ЕМИСС).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2024 году также наблюдался рост производства — на 2,6%. В целом в России в 2025 году наблюдался спад производства алкоголя на 5%, в 2024 году спад составил 1,9%.

Антон Голицын