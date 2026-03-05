В Иркутске главу фирмы осудили за контрабанду леса на 45 млн рублей

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении местного жителя по делу о контрабанде пиломатериалов на 45 млн руб. Его признали виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов) и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с 2021-го по 2022 год руководитель коммерческой организации приобрел незаконно заготовленные пиломатериалы хвойных пород общим объемом свыше 6,4 тыс. куб. м за 22 млн руб. После этого фигурант дела переместил контрабанду через границу, внеся в таможенные декларации недостоверные сведения. Стоимость пиломатериалов составила 45,5 млн руб.

Подсудимому назначили 4,5 года в колонии-поселении. Кроме того, с него в доход государства взыскали 68 млн руб.

Александра Стрелкова